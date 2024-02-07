Футболист сборной России Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды по итогам января, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

В отчетный период 28-летний россиянин забил два гола и сделал три голевые передачи в пяти матчах "Аталанты". Это помогло команде набрать 39 очков, с которыми она занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Кроме того, она стала полуфиналистом Кубка Италии.

Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году из "Локомотива". В составе московского клуба стал чемпионом России, три раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок.