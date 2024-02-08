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Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля
Фото: Horvath Tamas/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ФИФА получила обращение от 12 стран Ближнего Востока с призывом запретить сборной Израиля по футболу участвовать в международных соревнованиях, сообщает Sky News.

Поводом послужило проведение военной операции в секторе Газа.

В эту группу из 12 стран входят футбольные ассоциации Палестины, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов.

Письмо было разослано всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, включая УЕФА, членом которого является Израиль и который в настоящий момент принимает участие в ежегодном конгрессе в Париже.

В январе Международная федерация хоккея (ИИХФ) в целях безопасности отстранила Израиль от турниров, но вскоре отменила решение. Между тем, остаются в силе ее санкции в отношении России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Также сборная России отстранена от турниров. В частности, под эгидой ФИФА и УЕФА.

Израиль ФИФА Ближний Восток
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