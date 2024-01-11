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Международная федерация хоккея отстранила Израиль от турниров

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сборная Израиля по хоккею временно отстранена от участия в соревнованиях, заявляет Международная федерация хоккея (ИИХФ).

"После тщательного рассмотрения Совет ИИХФ принял решение, что из-за опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата мира Израиль пока не будет участвовать в соревнованиях ИИХФ", - говорится в заявлении на сайте организации.

"В соответствии с обязанностью заботиться о защите всех участников соревнований (...) ИИХФ решил ограничить участие национальной сборной Израиля в соревнованиях до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников (включая израильских участников) могут быть гарантированы", - говорится в сообщении.

Совет ИИХФ принял это решение после тщательного рассмотрения и на основе оценки рисков, обсуждений со странами-участницами и обсуждений с хозяевами.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

В 2022 году ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Сборная Израиля представляет третий по статусу дивизион в мировом хоккее.

Израиль хоккей
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