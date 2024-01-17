ИИХФ отменила санкции к сборной Израиля по хоккею

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея допустила сборную Израиля к участию в третьем дивизионе молодежного чемпионата мира, сообщается на сайте ИИХФ.

"После недавних обменов мнениями и обширных обсуждений со всеми заинтересованными сторонами ИИХФ получила необходимое подтверждение поддержки безопасности, необходимой для того, чтобы позволить национальной сборной Израиля принять участие в турнире", - говорится в заявлении ИИХФ.

11 января ИИХФ сообщала о временном отстранении Израиля от турниров под эгидой организации.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

В 2022 году ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Сборная Израиля представляет третий по статусу дивизион в мировом хоккее. Молодежный ЧМ в этом дивизионе пройдет в Софии с 22 по 29 января.