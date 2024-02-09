Поиск

Овечкин провел 833-й гол в карьере в НХЛ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Флорида" обыграла "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу хоккеистов "Флориды".

В составе "Вашингтона" одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Этот гол стал 833-м в его карьере (и 11-м - в сезоне) в регулярных чемпионатах НХЛ. Это второй показатель в истории лиги вслед за достижением канадца Уэйна Гретцки (894), отставание от которого Овечкин сократил до 61 гола.

Что касается "Вашингтона", команда потерпела шестое поражение подряд и находится на 12-м месте в Восточной конференции.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-защитник сборной России по футболу Кудряшов завершил карьеру

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Футболист сборной России Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Умер восьмикратный чемпион Испании по футболу Мигель Анхель

Суд обязал Квинси Промеса выплатить компенсацию раненному им родственнику

Во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета Игр-2024

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов включен в программу помощи игрокам НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });