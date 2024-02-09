Овечкин провел 833-й гол в карьере в НХЛ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Флорида" обыграла "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу хоккеистов "Флориды".

В составе "Вашингтона" одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Этот гол стал 833-м в его карьере (и 11-м - в сезоне) в регулярных чемпионатах НХЛ. Это второй показатель в истории лиги вслед за достижением канадца Уэйна Гретцки (894), отставание от которого Овечкин сократил до 61 гола.

Что касается "Вашингтона", команда потерпела шестое поражение подряд и находится на 12-м месте в Восточной конференции.