Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Фото: AP/TASS

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" проиграл "Монреалю" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Вашингтона" со счетом 2:5 (0:3, 1:0, 0:2).

Один из голов в составе столичной команды провел российский нападающий Александр Овечкин. Он довел до 832-х число своих голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин занимает второе место в истории лиги, а отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки теперь составляет 62 гола. В нынешнем же сезоне на счету Овечкина 10 голов.

38-летний Овечкин выступает в "Вашингтоне" с сезона-2004/05, перейдя из московского "Динамо". В составе "Вашингтона" в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.