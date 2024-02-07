Поиск

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ
Фото: AP/TASS

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" проиграл "Монреалю" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Вашингтона" со счетом 2:5 (0:3, 1:0, 0:2).

Один из голов в составе столичной команды провел российский нападающий Александр Овечкин. Он довел до 832-х число своих голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин занимает второе место в истории лиги, а отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки теперь составляет 62 гола. В нынешнем же сезоне на счету Овечкина 10 голов.

38-летний Овечкин выступает в "Вашингтоне" с сезона-2004/05, перейдя из московского "Динамо". В составе "Вашингтона" в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер восьмикратный чемпион Испании по футболу Мигель Анхель

Суд обязал Квинси Промеса выплатить компенсацию раненному им родственнику

Во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета Игр-2024

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов включен в программу помощи игрокам НХЛ

Даниил Медведев отказался от защиты титула в Роттердаме

Российская теннисистка Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере

Российская теннисистка Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере

Большунов выиграл 17-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Россиянин Шумков победил кубинца Хорту на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Большунов выиграл 16-ю гонку подряд на Кубке России

Зимние ОИ 2026 и 2030 годов пройдут с участием игроков НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });