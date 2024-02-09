Большунов стал чемпионом Спартакиады в классическом спринте
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл золото Всероссийской зимней спартакиады в классическом спринте.
СпортАлександр Легков: восхищаюсь карьерой Ильи Ковальчука, но сконцентрируюсь на любительских гонкахЧитать подробнее
Победителем финального забега он стал, преодолев дистанцию за 4 минуты 11,55 секунды.
Серебряную медаль завоевал Сергей Ардашев, отставание которого от Большунова составило 0,60 секунды. Бронза достанется Алексею Червоткину (+1,84).
Женский спринт выиграла Анастасия Фалеева – 4 минуты 46,49 секунды. Второй стала Вероника Степанова (+0,83), третьей – Дарья Непряева (+2,96).
Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля в Челябинской области, Свердловской области, Тюменской области, Красноярском крае, Краснодарском крае. Лыжные гонки проходят в Тюменской области.