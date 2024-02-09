Поиск

Большунов стал чемпионом Спартакиады в классическом спринте

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл золото Всероссийской зимней спартакиады в классическом спринте.

СпортАлександр Легков: восхищаюсь карьерой Ильи Ковальчука, но сконцентрируюсь на любительских гонкахАлександр Легков: восхищаюсь карьерой Ильи Ковальчука, но сконцентрируюсь на любительских гонкахЧитать подробнее

Победителем финального забега он стал, преодолев дистанцию за 4 минуты 11,55 секунды.

Серебряную медаль завоевал Сергей Ардашев, отставание которого от Большунова составило 0,60 секунды. Бронза достанется Алексею Червоткину (+1,84).

Женский спринт выиграла Анастасия Фалеева – 4 минуты 46,49 секунды. Второй стала Вероника Степанова (+0,83), третьей – Дарья Непряева (+2,96).

Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля в Челябинской области, Свердловской области, Тюменской области, Красноярском крае, Краснодарском крае. Лыжные гонки проходят в Тюменской области.

Александр Большунов Спартакиада Анастасия Фалеева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Овечкин провел 833-й гол в карьере в НХЛ

Экс-защитник сборной России по футболу Кудряшов завершил карьеру

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Футболист сборной России Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Умер восьмикратный чемпион Испании по футболу Мигель Анхель

Суд обязал Квинси Промеса выплатить компенсацию раненному им родственнику

Во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета Игр-2024

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });