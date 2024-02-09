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Гендиректор "Спартака" заявил, что Джикия еще получит шанс в клубе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Защитник Георгий Джикия продолжает выступления в "Спартаке", заявил гендиректор московского футбольного клуба Олег Малышев.

"Мы с Георгием в нормальных рабочих отношениях. Обсудили все вопросы. Он остается в клубе и, надеюсь, еще поможет "Спартаку". В "Спартаке" агенты не могут диктовать условия. А тренер? Решения у нас принимает клуб", - приводит слова Малышева "Спорт-Экспресс".

Ранее агент 30-летнего футболиста сборной России Вадим Шпинев заявлял о разногласиях с руководством клуба. Агент усомнился, что Джикия продолжит играть в "Спартаке". Срок действия контракта Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года.

Джикия перешел в "Спартак" в конце 2016 года, в его составе по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Спартак футбол Георгий Джикия Олег Малышев
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