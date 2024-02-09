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"Спартак" забил пять голов клубу из ОАЭ на товарищеском турнире

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 5:0 одержали победу над командой "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ) в матче Зимнего Кубка РПЛ в Дубае.

На 3-й и 28-й минутах голы провел Михаил Игнатов, на 54-й отличился Кристофер Мартинс, на 84-й – Антон Зиньковский, на 87-й – новичок команды Манфред Угальде.

"Спартак" провел второй матч на турнире, ранее он крупно (0:3) проиграл "Ростову".

В турнирной таблице лидирует "Ростов", набравший в двух матчах 6 очков. "Спартак" - на втором месте, 3 балла. "Шабаб Аль-Ахли" провел все три матча и с 3 очками находится на третьем месте. Четвертую строчку занимает казахстанский "Кайрат", у которого 0 очков в одной игре. Ему осталось сыграть и с "Ростовом" (11 февраля), и со "Спартаком" (14 февраля).

Ростов Спартак РПЛ ОАЭ футбол
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