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Гол Капризова принес "Миннесоте" победу над "Питтсбургом" в НХЛ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Миннесота" обыграла "Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Автором победного гола стал российский нападающий "Питтсбурга" Кирилл Капризов, отличившийся в середине третьего периода.

Для 26-летнего россиянина этот гол стал 20-м в сезоне при 27 голевых передачах. Один из результативных пасов он оформил и в матче с "Питтсбургом", ассистировав в первой голевой комбинации Мэттью Болди.

Кирилл Капризов Миннесота НХЛ хоккей
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