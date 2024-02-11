Овечкин сократил до 60 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" в ночь на воскресенье по московскому времени взял верх над "Бостоном" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу "Вашингтона". Точку в этой игре поставил российский нападающий Александр Овечкин, он поразил ворота "Бостона" на последней минуте: к тому моменту соперник поменял вратаря на полевого игрока.

Таким образом, Овечкин забросил 834-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ (с сезона-2005/06, с перерывом на локдаун в сезоне-2012/13). Он – второй по результативности в истории лиги, отставание от канадца Гретцки (894 гола в регулярных чемпионатах) сократилось до 60.