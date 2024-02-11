Поиск

Овечкин сократил до 60 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" в ночь на воскресенье по московскому времени взял верх над "Бостоном" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу "Вашингтона". Точку в этой игре поставил российский нападающий Александр Овечкин, он поразил ворота "Бостона" на последней минуте: к тому моменту соперник поменял вратаря на полевого игрока.

Таким образом, Овечкин забросил 834-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ (с сезона-2005/06, с перерывом на локдаун в сезоне-2012/13). Он – второй по результативности в истории лиги, отставание от канадца Гретцки (894 гола в регулярных чемпионатах) сократилось до 60.

Вашингтон Александр Овечкин НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алексей Морозов переизбран на пост президента КХЛ

Овечкин провел 833-й гол в карьере в НХЛ

Экс-защитник сборной России по футболу Кудряшов завершил карьеру

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Футболист сборной России Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Умер восьмикратный чемпион Испании по футболу Мигель Анхель

Суд обязал Квинси Промеса выплатить компенсацию раненному им родственнику

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });