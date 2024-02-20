Умер чемпион мира в составе сборной Германии Андреас Бреме

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Германии Андреас Бреме скончался на 64-м году жизни, сообщает Sky Sports.

Бреме – чемпион мира-1990 в составе сборной страны, он стал автором победного гола в ворота национальной команды Аргентины в финале турнира в Риме (1:0).

В общей сложности на счету защитника 86 матчей за немецкую сборную.

На клубном уровне Бреме выигрывал чемпионат Германии в составе "Кайзерслаутерна" и "Баварии", чемпионат Италии с "Интером". С этой же командой стал обладателем Суперкубка УЕФА.