Умер восьмикратный чемпион Испании по футболу Мигель Анхель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший вратарь "Реала" Мигель Анхель умер на 77-м году жизни, сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Реал Мадрид", президент клуба и его совет директоров глубоко опечалены известием о кончине Мигеля Анхеля Гонсалеса, одного из величайших вратарей в нашей истории, легенды "Реала" и испанского футбола", - говорится в сообщении.

Мигель Анхель провел в составе "Реала" 18 сезонов, стал восьмикратным чемпионом Испании, пять раз выиграл Кубок Испании, два раза – Кубок УЕФА. На его счету 18 матчей в составе сборной Испании, представлял ее на чемпионатах мира в 1978 и 1982 годы.