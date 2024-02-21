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Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина первой звездой игрового дня. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Нью-Джерси" он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В "Вашингтон" одержал победу со счетом 6:2. Благодаря своим точным броскам, россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 гола) до 56 голов.

Второй звездой признан канадский форвард "Виннипега" Габриэл Виларди, на счету которого также 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка результативности в игре против "Миннесоты". "Виннипег" взял верх – 6:3.

Третьей звездой стал канадский нападающий Райан Джохансен из "Колорадо". Он дважды поразил ворота "Ванкувера" в победном (3:1) матче.

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