Тухель покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании сезона

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Изначально срок действия контракта истекал 30 июня 2025 года, однако стороны договорились о прекращении сотрудничества ровно на год раньше.

Последний к настоящему моменту матч "Бавария" провела 18 февраля, уступив в гостях "Бохуму" (2:3) в чемпионате Германии. Также на прошлой неделе немецкая команда на выезде потерпела поражение от итальянского "Лацио" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В чемпионате Германии "Бавария" сейчас занимает второе место, однако от лидирующего "Байера" отстает на 8 очков.

50-летний Тухель возглавил "Баварию" весной 2023 года, в этом же году команда выиграла чемпионат Германии. Также он работал и в других европейских клубах. "Челси" он приводил к триумфу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубному ЧМ, С "Пари Сен-Жермен" выигрывал чемпионат Франции (дважды), Кубок Франции, Суперкубок Франции (дважды), Кубок французской лиги.