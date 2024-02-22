Путин заверил, что Игры Будущего пройдут без двойных стандартов и дискриминации

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Международный турнир "Игры Будущего" свободен от политической конъюнктуры и любых видов дискриминации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Игры Будущего - это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт. Виртуозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить двум тысячам спортсменам из более чем сотни стран мира", - сказал Путин в ходе церемонии открытия соревнований.

Он отметил, что международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта является уникальной историей. "И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России", - сказал президент РФ.

Путин добавил, что фиджитал спорт обязательной войдет в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга россиян.

"Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений и, конечно, у детей и молодёжи. В этом для нас особая ценность "Игр будущего" - наравне, конечно же, с утверждением главных, основополагающих принципов спорта: солидарности стран и народов мира, равноправия всех атлетов и честной, бескомпромиссной борьбы", - сказал российский лидер.

Путин сыграл в фиджитал флорбол и забил гол.

На церемонии открытия также присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Каждый из них на своем языке пожелал удачи спортсменам. Токаев также предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане. Мирзиёев в свою очередь выступил с предложением провести эти соревнования в Узбекистане в 2026 году.

Экскурсию для лидеров провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "107 стран к нам приехали, никакие санкции не помешали", - подчеркнул Чернышенко. Президенты ознакомились со стендами гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона.

Кроме того, лидерам показали копию главного приза Игр - оригинал трофея перед Новым годом отправили с Байконура на околоземную орбиту.

Игры Будущего - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Первые Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.