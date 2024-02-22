ЦСКА расторг контракт с Константином Кучаевым

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский полузащитник Константин Кучаев покидает ЦСКА, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"ПФК ЦСКА и Константин Кучаев расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Остаток сезона 25-летний полузащитник должен провести в "Пари НН", - говорится в сообщении.

Кучаев в 2015 году стал игроков молодежной команды ЦСКА, с 2017 года стал играть в основном составе.

На счету футболиста 153 матча за армейский клуб, из них 24 – в еврокубках. Он забил 11 голов, один из них – в ворота "Манчестер Юнайтед". В составе ЦСКА Кучаев стал обладателем Кубка России-2023.