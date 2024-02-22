Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Португальский футбольный тренер Артур Жорже скончался в возрасте 78 лет, сообщает пресс-служба "Порту".

Причины смерти не указываются.

Артур Жорже в 2003-2004 году работал в московском ЦСКА, также он тренировал "Порту", "Бенфику" и ряд других португальских клубов, французский "Пари Сен-Жермен", нидерландский "Витесс", сборные Португалии, Камеруна, Швейцарии.

Под руководством Артура Жорже ЦСКА в 2004 году выиграл Суперкубок России.