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Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Австралии Алексея Попырина в полуфинале проходящего в Катаре турнира категории ATP.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (14:12), 6:2 в пользу россиянина.

Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 17-е место, Попырин – 46-е.

В финале Хачанов сыграет с победителем пары Якуб Меншик (№116 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) – Гаэль Монфис (Франция, 68).

Карен Хачанов теннис
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