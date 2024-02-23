Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Австралии Алексея Попырина в полуфинале проходящего в Катаре турнира категории ATP.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (14:12), 6:2 в пользу россиянина.

Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 17-е место, Попырин – 46-е.

В финале Хачанов сыграет с победителем пары Якуб Меншик (№116 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) – Гаэль Монфис (Франция, 68).