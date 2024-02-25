"Шанхай Шэньхуа" под руководством Слуцкого выиграл Суперкубок Китая

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Шанхай Шэньхуа" со счетом 1:0 одолел соперников из клуба "Шанхай Порт" в матче за Суперкубок Китая по футболу.

На 55-й минуте гол провел Сефас Малеле.

Главным тренером "Шанхая Шэньхуа" является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. 52-летний специалист был назначен в китайский клуб в конце декабря 2023 года, для него Суперкубок Китая – первый трофей в этом клубе. Ранее он трижды приводил ЦСКА к триумфу в чемпионате России, по два раза – В кубке и Суперкубке России.

Предыдущим до "Шанхая Шэньхуа" клубом в карьере Слуцкого был казанский "Рубин", также он работал, в частности, в английском "Халл Сити", в нидерландском "Витессе".