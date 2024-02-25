Поиск

"Шанхай Шэньхуа" под руководством Слуцкого выиграл Суперкубок Китая

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Шанхай Шэньхуа" со счетом 1:0 одолел соперников из клуба "Шанхай Порт" в матче за Суперкубок Китая по футболу.

СпортЛеонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа"Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа"Читать подробнее

На 55-й минуте гол провел Сефас Малеле.

Главным тренером "Шанхая Шэньхуа" является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. 52-летний специалист был назначен в китайский клуб в конце декабря 2023 года, для него Суперкубок Китая – первый трофей в этом клубе. Ранее он трижды приводил ЦСКА к триумфу в чемпионате России, по два раза – В кубке и Суперкубке России.

Предыдущим до "Шанхая Шэньхуа" клубом в карьере Слуцкого был казанский "Рубин", также он работал, в частности, в английском "Халл Сити", в нидерландском "Витессе".

Леонид Слуцкий футбол Шанхай Шэньхуа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поручил Минспорт и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ

Путин поручил Минспорт и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ

Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в НХЛ

Хачанов выиграл теннисный турнир в Дохе

Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат

Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат

Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе

ОКР объяснил, к чему приведет согласие с критериями допуска МОК для спортсменов РФ

Сестры Аверины завершили карьеру

Сестры Аверины завершили карьеру

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

ФК ЦСКА арендовал иранского нападающего

ЦСКА расторг контракт с Константином Кучаевым

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });