Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий занял аналогичный пост в клубе "Шанхай Шэньхуа". Об этом сообщает пресс-служба китайского футбольного клуба.

К своей работе 52-летний российский специалист приступит 1 января 2024 года.

Назначение Слуцкого в эту команду СМИ анонсировали еще ранее, а 26 декабря клуб уволил главного тренера У Цзингуя.

В чемпионате Китая "Шанхай Шэньхуа" занял пятое место.

Последним местом работы Слуцкого в качестве тренера был казанский "Рубин", который под его руководством выбыл из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона-2020/21.

Предыдущими его клубами были московский ЦСКА, самарские "Крылья Советов", столичная "Москва", элистинский "Уралан", волгоградская "Олимпия", английский "Халл Сити", нидерландский "Витесс". В 2015-2016 годы Слуцкий возглавлял сборную России.

С ЦСКА он три раза выиграл чемпионат России, по два раза Кубок и Суперкубок России.