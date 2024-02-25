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Московское "Динамо" стало обладателем Кубка Континента КХЛ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" стали победителями регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2023/24.

В воскресенье также претендовавший на титул петербургский СКА потерпел поражение от китайской команды "Куньлунь Ред Стар" (2:3). Это был последний матч армейцев в "регулярке", они набрали 95 очков и занимают второе место в сводной таблице. На первом остается "Динамо", у которого 96 баллов при игре в запасе.

В качестве победителя регулярного чемпионата "Динамо" получит Кубок Континента – во второй раз в истории. Чаще всех трофей выигрывал московский ЦСКА – шесть раз. Трижды обладателем Кубка Континента становился СКА, по разу – "Авангард" (Омск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск).

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