Роналду вновь спровоцировали на непристойный жест выкриками "Месси! Месси!"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии начинается расследование в связи с поведением нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду в гостевом матче чемпионата страны против "Аль-Шабаба". Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Футболист показал непристойный жест незадолго до окончания игры в воскресенье. Это случилось на 86-й минуте, когда Андерсон Талиска провел победный для "Аль-Насра" гол. Роналду поздравил партнера по команде с точным ударом, после чего повернулся к трибунам, приложил руку к уху, а затем сделал серию провокационных движений в районе паха. В этот момент с трибун скандируется "Месси! Месси!"

Соответствующее видео распространено в соцсетях.

Ранее в Саудовской Аравии португальского форварда уже провоцировали выкриками, посвященным аргентинцу Лионелю Месси – традиционному конкуренту Роналду в борьбе за звание лучшему футболисту мира. Так, в апреле после матча против "Аль-Хиляля" ("Аль-Наср" проиграл – 0:2) в сторону Роналду также звучали скандирования про Месси, в ответ игрок схватился за пах. Позже его действия объяснили травмой паха.

Также "Месси! Месси!" скандировали после матча Лиги чемпионов "Локомотив" - "Ювентус" (победил "Ювентус" - 2:1) в Москве в 2019 году. Болельщики это делали в тот момент, когда Роналду направлялся к автобусу. Реакции футболиста в тот момент не последовало.

Что касается встречи против "Аль-Шабаба", футболисты "Аль-Насра" ее выиграли со счетом 3:2. Роналду в первом тайме реализовал пенальти.