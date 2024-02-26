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ОКР потребовал от CAS вернуть золото ОИ-2022 российской команде фигуристов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей по итогам командного турнира фигуристов на ОИ-2022. Об этом говорится на сайте CAS.

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Первую апелляцию подала Skate Canada и Олимпийский комитет Канады, которые просят присудить канадской сборной по фигурному катанию третье место за командный турнир.

"Канадская сторона в этой апелляции добиваются вынесения решения CAS, предписывающего ISU изменить рейтинг", - говорится в пресс-релизе CAS.

Канада предложила перераспределить места по итогам командного соревнования фигуристов следующим образом: 1 место - США (67 очков), второе место - Япония (65 очков), третье место - Канада (55 очков), российская команда России должна спуститься на четвертую строчку с 54 очками.

В свою очередь Олимпийский комитет России (ОКР), Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и сами фигуристы требуют вернуть золото Олимпиады.

CAS 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, результаты российской фигуристки с этой даты аннулированы. После этого ISU лишил сборную России золотой медали по итогам командных соревнований фигуристов на ОИ, но присудил бронзу: после пересчета очков Россия переместилась с первого на третье место. Олимпийскими чемпионами стали американцы, серебряными призерами – японцы. Канада, рассчитывающая сейчас получить бронзовую награду, осталась на четвертой строчке.

CAS ISU ОКР Олимпийский комитет России фигурное катание Камила Валиева
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