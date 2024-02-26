Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина КХЛ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сформировался состав пар первого раунда плей-офф – розыгрыша Кубка Гагарина

Западная конференция

"Динамо" Москва (1-е место в конференции) – "Динамо" Минск (8);

СКА (2) – "Торпедо" (7);

"Локомотив" (3) – ЦСКА (6);

"Спартак" (4) – "Северсталь" (5).

Восточная конференция

"Металлург" (1) – "Амур" (8);

"Авангард" (2) – "Лада" (7);

"Салават Юлаев" (3) – "Трактор" (6);

"Ак Барс" (4) – "Автомобилист" (5).

Во втором раунде победители пар в Западной конференции сыграют с представителями Восточной. Серии в парах будут состоять до четырех побед одной из команд.

Победителем регулярного чемпионата в сезоне-2023/24 стало московское "Динамо". Действующий обладатель Кубка Гагарина – ЦСКА.