Игры Будущего открылись в Казани

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия Игр Будущего проходит в Казани в среду вечером, передает корреспондент "Интерфакса".

В ней принимают участие президент России Владимир Путин, а также президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Киргизии - Садыр Жапаров и Таджикистана - Эмомали Рахмон.

Мероприятие проходит в международном выставочном центре "КазаньЭкспо" с участием спортсменов.

Церемония открытия представляет собой фиджитал-шоу "Путешествие в будущее" с использованием трехмерной иллюзии. Это история путешествия во времени молодых геймеров, которые вместе со своими игровыми аватарами-близнецами оказываются в России будущего.

Соревнования Игр будущего в Казани продлятся до 3 марта.

В состязаниях, организованных по 21 дисциплине с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности, принимают участие около 2 тыс. человек из 107 стран.

Все соревнования объединяют классический спорт и киберспорт.