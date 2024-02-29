РПЛ запретила "Спартаку" проводить матч с "Факелом" на своей арене

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Домашний стадион московского "Спартака" оказался не готов к проведению матча чемпионата России по футболу с воронежским "Факелом". Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

"Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля "Лукойл Арены" регламенту Мир РПЛ и Стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. В соответствии с регламентом Мир РПЛ ФК "Спартак-Москва" должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура Мир РПЛ с "Факелом", - говорится в сообщении.

РПЛ уточняет, что, если "Спартак" не определится с ареной, лига назначит стадион сама. Что касается "Лукойл-Арены" (домашний стадион "Спартака"), то дальнейшая судьба матчей на ее полу будет определена по результатам еженедельного мониторинга.