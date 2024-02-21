Поиск

Хет-трик Промеса принес "Спартаку" крупную победу над "Астаной"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 обыграли казахстанскую команду "Астана" в товарищеском матче в ОАЭ.

Все голы состоялись в первом тайме. На 16-й минуте зафиксирован автогол игрока "Астаны" Александра Марочкина. Затем три гола забил футболист "Спартака" Квинси Промес – на 26-й, 31-й и 45-й минутах.

Матч прошел в рамках подготовки к весенней части сезона. "Спартак" в Российской премьер-лиге занимает пятое место. "Астана" располагается на второй строчке в чемпионате Казахстана.

Квинси Промес футбол Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тухель покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании сезона

Тухель покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании сезона

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин еще на два гола сократил отставание от Гретцки

"Интер" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Норвежский эксперт усомнился в честности побед Большунова

ЦСКА подписал контракт с 19-летним алжирским футболистом

Умер чемпион мира в составе сборной Германии Андреас Бреме

Умер чемпион мира в составе сборной Германии Андреас Бреме

Капризов набрал 6 очков в сверхрезультативном матче "Миннесоты" с "Ванкувером"

Даниил Медведев опустился на четвертое место рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился на четвертое место рейтинга ATP
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });