Хет-трик Промеса принес "Спартаку" крупную победу над "Астаной"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 обыграли казахстанскую команду "Астана" в товарищеском матче в ОАЭ.

Все голы состоялись в первом тайме. На 16-й минуте зафиксирован автогол игрока "Астаны" Александра Марочкина. Затем три гола забил футболист "Спартака" Квинси Промес – на 26-й, 31-й и 45-й минутах.

Матч прошел в рамках подготовки к весенней части сезона. "Спартак" в Российской премьер-лиге занимает пятое место. "Астана" располагается на второй строчке в чемпионате Казахстана.