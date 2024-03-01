Теннисиста Рублева дисквалифицировали с игры за оскорбление судьи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча турнира в Дубае с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Причина – оскорбительные выкрики в адрес линейного арбитра. Инцидент произошел в решающем, третьем сете при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика.

В результате матч был остановлен, судьи решили его не возобновлять и присудить победу Бублику.

Рублев на турнире посеян под вторым номером, в мировом рейтинге занимает пятое место. Бублик – 23-я ракетка планеты.

В финале Бублик сыграет с победителем пары между россиянином Даниилом Медведевым (№4 в мировом рейтинге) и французом Уго Умбером (18). Медведев – первая ракетка турнира.

Соревнование в Дубае входит в серию турниров АТР 500.