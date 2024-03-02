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Овечкин сократил до 55 голов отставание от рекорда Гретцки

Овечкин сократил до 55 голов отставание от рекорда Гретцки
Александр Овечкин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 5:2 обыграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Он это сделал, когда команда уступала со счетом 0:2.

38-летний россиянин довел число своих голов за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге до 839. По этому показателю он занимает вторую строчку в списке самых результативных игроков НХЛ за всю историю лиги. Отставание от канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось, таким образом, до 55 голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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