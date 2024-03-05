"Металлург" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Амуром"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" одержал победу над хабаровским "Амуром" в третьем матче серии плей-офф первого раунда плей-офф, розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Металлурга".

Таким образом, магнитогорская команда вышла вперед в серии до четырех побед – 2-1.

Следующий матч этих команд также пройдет в Хабаровске 7 марта.