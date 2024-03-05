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СКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Торпедо"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА обыграл нижегородское "Торпедо" во втором матче первого раунда плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Результат противостояния в Нижнем Новгороде – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу СКА.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 2-1 в пользу СКА.

Следующий матч пройдет 7 марта также в Нижнем Новгороде.

В свою очередь, омский "Авангард" упрочил преимущество в серии с тольяттинской "Ладой" - 3-1. Во вторник омичи обыграли соперника в Тольятти – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Следующая игра пройдет 7 марта в Тольятти.

СКА Торпедо хоккей КХЛ
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