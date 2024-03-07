Поиск

Бодниева и Седойкина вошли в тренерский штаб гандбольного ЦСКА

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер женской сборной России по гандболу, двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева стала ассистентом наставника московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба женского гандбольного клуба.

Кроме того, тренером вратарей команды стала бывшая ее голкипер, олимпийская чемпионка Анна Седойкина.

"От руководства ЦСКА поступило предложение войти в тренерский штаб клуба. В связи с моей не очень сильной загруженностью в сборной России я посчитала это предложение уместным и интересным", - сказала Бодниева.

Седойкина, в свою очередь, отметила, что возвращение в ЦСКА стало для нее "неожиданным и приятным".

"Цели, конечно, самые высокие – с такой командой других быть и не может. Мы будем продолжать к ним идти. Для меня это будет новый интересный опыт. Буду рада передать девочкам свои знания", - сказала Седойкина.

Главным тренером женского гандбольного ЦСКА является Ольга Акопян. ЦСКА – действующий чемпион России.

ЦСКА гандбол Людмила Бодниева Анна Седойкина Ольга Акопян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Российских теннисистов допустили к ОИ в нейтральном статусе

Российских теннисистов допустили к ОИ в нейтральном статусе

В Паралимпийских играх-2024 смогут выступить 125 российских спортсменов

Российские паралимпийцы выступят на Играх-2024 вне медального зачета

Российские паралимпийцы выступят на Играх-2024 вне медального зачета

Блогер Евгений Савин заочно арестован по делу о повторной дискредитации ВС РФ

Для главного тренера "Реала" Анчелотти потребовали почти пять лет тюрьмы

Для главного тренера "Реала" Анчелотти потребовали почти пять лет тюрьмы

"Бавария" разгромила "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

СКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Торпедо"

Отстраненной недавно на 4 года Халеп разрешили выступать в соревнованиях

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе" в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });