Бодниева и Седойкина вошли в тренерский штаб гандбольного ЦСКА

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер женской сборной России по гандболу, двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева стала ассистентом наставника московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба женского гандбольного клуба.

Кроме того, тренером вратарей команды стала бывшая ее голкипер, олимпийская чемпионка Анна Седойкина.

"От руководства ЦСКА поступило предложение войти в тренерский штаб клуба. В связи с моей не очень сильной загруженностью в сборной России я посчитала это предложение уместным и интересным", - сказала Бодниева.

Седойкина, в свою очередь, отметила, что возвращение в ЦСКА стало для нее "неожиданным и приятным".

"Цели, конечно, самые высокие – с такой командой других быть и не может. Мы будем продолжать к ним идти. Для меня это будет новый интересный опыт. Буду рада передать девочкам свои знания", - сказала Седойкина.

Главным тренером женского гандбольного ЦСКА является Ольга Акопян. ЦСКА – действующий чемпион России.