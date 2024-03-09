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Чемпион России по боксу Сергеев назвал предсказуемой победу Джошуа над Нганну

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Победитель Гран-при Hardcore Boxing и чемпион России-2023 по боксу Сергей Сергеев заявил, что его не удивила победа британца Энтони Джошуа над бывшим чемпионом UFC французом Фрэнсисом Нганну в боксерском поединке.

Джошуа нокаутировал бойца ММА во втором раунде.

"На самом деле думал, что это все могло закончится даже раньше. Стили делают бои, поэтому я перед боем понимал, что при первом же обмене ударами Энтони Джошуа нокаутирует Фрэнсиса Нганну", - сказал Сергеев "Интерфаксу".

СпортЭнтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса НганнуЧитать подробнее

"Бокс и ММА - это абсолютно разные дисциплины, поэтому не может профессиональный боец ММА должны образом противостоять профессиональному боксеру в поединке по боксу. Мне могут возвратить, припомнив бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну (британский боксер Фьюри победил раздельным решением судей – ИФ), но я уверен, что Фьюри тогда просто не готовился, и опять же - у них совершенно разные манеры ведения боя с Джошуа", - отметил Сергеев.

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Джошуа владел чемпионскими поясами WBA Super, WBO, IBF и IBO и лишился их, уступив украинцу Александру Усику. У британца на профессиональном ринге 28 побед и три поражения. Нганну в смешанных единоборствах выиграл 17 поединков, потерпел три поражения.

UFC Энтони Джошуа бокс Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну Сергей Сергеев
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