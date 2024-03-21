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Названы стартовые составы сборных России и Сербии на товарищескую игру

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Тренерские штабы национальных команд России и Сербии по футболу определились со стартовыми составами на товарищеский матч, который в четверг пройдет в Москве.

В составе сборной России с первых минут на поле будут присутствовать Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Даниил Хлусевич, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Антон Миранчук, Иван Обляков, Александр Головин, Константин Тюкавин.

Стартовый состав сборной Сербии: Джордже Петрович, Милан Гайич, Страхиня Эракович, Страхиня Павлович, Филип Младенович, Саша Зделар, Саша Лукич, Душан Тадич, Мият Гачинович, Андрия Живкович, Лука Йович.

Матч пройдет на стадионе "Динамо" и стартует в 20:00 мск. Сербия стала первым европейским соперником россиян в период действия в их отношении санкций.

футбол Россия Сербия
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