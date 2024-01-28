Глава УЕФА заявил, что не видит проблем в проведении матча Россия – Сербия

Глава УЕФА Александер Чеферин Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии по футболу на фоне отстранения россиян нет ничего противозаконного, заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

"Это не в нашей юрисдикции. Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. По закону мы ничего сделать не можем. В каком-то смысле, почему это такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол? И никого не волнует этот матч: если бы вы, англичане, не говорили о нем, никто бы не узнал", - приводит слова Чеферина The Guardian.

"Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывают английская политика, а также ведущие СМИ. Сейчас они играют один товарищеский матч, и что?

Ранее сообщалось, что РФС договорился о проведении товарищеской игры Россия – Сербия. Матч должен пройти в Москве в марте.

Сейчас сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и не принимает участия в официальных турнирах.