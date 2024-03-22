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Футболисты молодежной сборной России обыграли уругвайцев в товарищеском матче

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла сверстников из команды Уругвая в товарищеской встрече.

Автором гола в Монтевидео стал Дмитрий Кучугура, на 81-й минуте реализовавший пенальти.

Сборная Уругвая действующий чемпион мира среди молодежи.

Позднее россияне проведет еще два матча в Уругвае, их соперниками будут "Насьонал" U21 (23 марта) и "Монтевидео Сити Торке" U21 (25 марта).

футбол Уругвай
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