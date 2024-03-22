Поиск

Московское "Динамо" выбыло из Кубка Гагарина КХЛ

"Трактор" стал первым полуфиналистом турнира

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" проиграли четвертый матч в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским "Трактором".

Матч в Челябинске в пятницу завершился со счетом 5:4 (4:1, 0:1, 0:2) в пользу "Трактора".

В результате серия до четырех побед завершилась победой челябинской команды – 4-0. "Трактор" и стал первым полуфиналистом турнира. "Динамо" выбыло из дальнейшей борьбы.

В этом сезоне динамовцы успели выиграть Кубок Континента – трофей, вручаемый команде за первое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Динамо КХЛ Трактор хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минспорта РФ выступил против бойкота Олимпиады

Глава Минспорта РФ выступил против бойкота Олимпиады

Билялетдинов объявил об отставке с поста главного тренера ХК "Ак Барс"

Билялетдинов объявил об отставке с поста главного тренера ХК "Ак Барс"

Сборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела Сербию

Сборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела Сербию

Названы стартовые составы сборных России и Сербии на товарищескую игру

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Чернышенко считает, что россияне должны участвовать в Олимпиаде

Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Приговоренного за изнасилование экс-футболиста Дани Алвеса отпустили под залог

Вячеслав Екимов выступил против бойкота Олимпиады

Гений репортажа и первый во всем. Коллеги вспоминают Василия Уткина

Гений репортажа и первый во всем. Коллеги вспоминают Василия Уткина
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });