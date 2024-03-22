Московское "Динамо" выбыло из Кубка Гагарина КХЛ

"Трактор" стал первым полуфиналистом турнира

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" проиграли четвертый матч в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским "Трактором".

Матч в Челябинске в пятницу завершился со счетом 5:4 (4:1, 0:1, 0:2) в пользу "Трактора".

В результате серия до четырех побед завершилась победой челябинской команды – 4-0. "Трактор" и стал первым полуфиналистом турнира. "Динамо" выбыло из дальнейшей борьбы.

В этом сезоне динамовцы успели выиграть Кубок Континента – трофей, вручаемый команде за первое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ.