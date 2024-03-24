Поиск

Американец Илья Малинин выиграл ЧМ по фигурному катанию с рекордом мира

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американский фигурист Илья Малинин завоевал золотую медаль чемпионата мира в Монреале в мужском одиночном катании.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 333,76 (105,97+227,79) балла. При этом Малинин установил рекорд мира за произвольную программу, предыдущее высшее достижение в которой (224,92) принадлежало американцу Натану Чену.

Малинин – сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые в соревнованиях стали представлять Узбекистан.

Второе место на ЧМ в Монреале занял японец Юма Кагияма (309,65 балла), третье – француз Адам Сяо Хим Фа (284,39).

Илья Малинин Натан Чен фигурное катание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Минспорт РФ отменяет все массовые и развлекательные мероприятия в Москве и области

РФС сообщил о переносе матчей, которые должны были состояться 23 и 24 марта

РФС сообщил о переносе матчей, которые должны были состояться 23 и 24 марта

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта

Московское "Динамо" выбыло из Кубка Гагарина КХЛ

Глава Минспорта РФ выступил против бойкота Олимпиады

Глава Минспорта РФ выступил против бойкота Олимпиады

Билялетдинов объявил об отставке с поста главного тренера ХК "Ак Барс"

Билялетдинов объявил об отставке с поста главного тренера ХК "Ак Барс"

Сборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела Сербию

Сборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела Сербию

Названы стартовые составы сборных России и Сербии на товарищескую игру

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Чернышенко считает, что россияне должны участвовать в Олимпиаде

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });