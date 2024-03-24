Американец Илья Малинин выиграл ЧМ по фигурному катанию с рекордом мира

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американский фигурист Илья Малинин завоевал золотую медаль чемпионата мира в Монреале в мужском одиночном катании.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 333,76 (105,97+227,79) балла. При этом Малинин установил рекорд мира за произвольную программу, предыдущее высшее достижение в которой (224,92) принадлежало американцу Натану Чену.

Малинин – сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые в соревнованиях стали представлять Узбекистан.

Второе место на ЧМ в Монреале занял японец Юма Кагияма (309,65 балла), третье – француз Адам Сяо Хим Фа (284,39).