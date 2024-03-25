Матчи 22-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Футболисты клубов Российской премьер-лиги перед началом матчей 22-го тура чемпионата страны почтут минутой молчания память погибших во время террористического акта в "Крокусе.

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Подготовка к проведению тура проходит с учетом повышенных мер безопасности, органы исполнительной власти регионов принимают решения по возможным ограничениям посещаемости.

"Российская Премьер-Лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти. Подготовка к проведению 22-го тура Мир РПЛ проходит с учётом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов", - говорится в сообщении.

Матчи 22-го тура РПЛ запланированы с 29 по 31 марта.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а затем устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).