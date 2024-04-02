Степанова и Ардашев выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжам

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вероника Степанова и Сергей Ардашев стали победителями женской и мужской спринтерских гонок на этапе Кубка России в Кировске.

Олимпийская чемпионка Степанова финишировала первой в финальном заезде, преодолев дистанцию за 3 минуты 15,77 секунды. На 2,28 секунды от нее отстала олимпийская чемпионка Татьяна Сорина, на 2,70 – Дарья Непряева.

Время Сергея Ардашева в мужском финале – 2 минуты 59,94 секунды. Вторым финишную черту пересек Иван Горбунов (+0,44), третьим – Дмитрий Пузанов (+0,83).

Трехкратный олимпийский чемпион, победитель большинства индивидуальных гонок в этом сезоне Александр Большунов в финал пробиться не смог.