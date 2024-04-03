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Роналду оформил хет-трик во втором матче подряд

Роналду оформил хет-трик во втором матче подряд
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Аль-Наср" со счетом 8:0 обыграл футболистов команды "Абха" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Главным героем встречи стал португальский нападающий Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. Все свои точные удары он нанес в первом тайме, а в перерыве был заменен.

Это второй хет-трик подряд у Роналду в чемпионате страны. 30 марта он забил три гола в ворота "Аль-Таи" ("Аль-Наср" победил 5:1), все - во втором тайме.

Криштиану Роналду футбол
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