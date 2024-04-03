Экс-гендиректор "Спартака" Мележиков стал исполнительным директором РПЛ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Новым исполнительным директором Российской премьер-лиги назначен бывший гендиректор московского футбольного клуба "Спартак" Евгений Мележиков.

О кадровом решении сообщила РПЛ в телеграм-канале.

Сергею Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора премьер-лиги, предложена должность советника.

С 2008 года по 2011 год Мележиков занимал пост вице-президента "Локомотива" по административно-техническому управлению и безопасности. Позже работал в "Спартаке", с 2015 по 2018 год, где занимал должность директора по безопасности, а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.