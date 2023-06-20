Олег Малышев стал новым гендиректором ФК "Спартак"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Олег Малышев сменил Евгения Мележикова в должности генерального директора "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Совет директоров ФК "Спартак-Москва" принял решение о назначении на пост генерального директора Олега Малышева. Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул "Спартак" по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых", - говорится в заявлении.

Малышев входит в совет директоров Спартака", ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом, отметили в клубе, его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.

По итогам сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги "Спартак" занял третье место. Пост генерального директора Мележиков занимал с 2021 года.