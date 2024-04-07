ЦСКА разгромил "Факел" в чемпионате России по футболу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 4:1 победили воронежский "Факел" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.

Голы в составе армейцев провели Тамерлан Мусаев (36-я минута), Иван Обляков (60), Аббосбек Файзуллаев (75), Федор Чалов (90).

На 90+4 минуте "Факел" отыграл один гол, отличился Василий Черов.

ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Факел" - на 11-й строчке, 26 баллов.