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Баскетбольный клуб ЦСКА уволил главного тренера Райковича

Баскетбольный клуб ЦСКА уволил главного тренера Райковича
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Македонец Эмил Райкович покинул пост главного тренера ЦСКА, сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

Вместе с Райковичем штаб команды покидают ассистенты тренера Марко Величкович и Сашо Тодоровски.

"Для нас это было непростое решение. Во-первых, из-за тайминга – не так часто команде приходится переживать смену главного тренера всего за неделю до старта плей-офф. Во-вторых, у всех нас сложились отличные человеческие и профессиональные отношения с Эмилом", - сказал президент клуба Андрей Ватутин.

На кадровое решение, по словам Ватутина, повлияли результаты команды в регулярном чемпионате, здесь ЦСКА занял третье место.

"(...) несмотря на то, что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков. Жизнь показала, что команде необходимы срочные и серьезные перемены", - заявил Ватутин.

Райкович возглавил ЦСКА летом 2022 года. В сезоне-2022/23 ЦСКА выиграл регулярный чемпионат ВТБ и стал бронзовым призером плей-офф.

Новым главным тренером назначен Андреас Пистиолис, контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее он восемь лет отработал ассистентом главного тренера ЦСКА.

баскетбол ЦСКА Андрей Ватутин Андреас Пистиолис Эмил Райкович
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