Умер многолетний начальник "Спартака" Валерий Жиляев

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бывший администратор и начальник команды "Спартака" Валерий Жиляев умер на 84-м году жизни, сообщается на сайте московского футбольного клуба в понедельник.

Жиляев скончался в воскресенье.

"ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Валерия Владимировича", - говорится в сообщении

Спартаковскую карьеру он начал в хоккейной команде, а с 1986 года стал трудиться в футбольном клубе – сначала администратором ФК, затем начальником команды (в этой должности сменил Николая Старостина).

Его трудовая деятельность в "Спартаке" пришлась на золотую эпоху в футбольном клубе, при нем он десять раз выиграл чемпионат страны, четыре – Кубка страны. Также чемпионом СССР стал хоккейный клуб в период работы Жиляева в его структуре.