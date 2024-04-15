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Чемпион Hardcore ММА считает, что Макгрегор победит Чендлера на турнире UFC

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore ММА в среднем весе Шамиль Рамазанов считает, что ирландец Конор Макгрегор добьется победы над американцем Майклом Чендлером в анонсированном ранее поединке в рамках турнира UFC 303.

"Конор уже много раз вводил в заблуждение своих зрителей, поэтому особо не ждем его бой. Но если этот поединок все же состоится. Мне кажется, шансов на победу у Чендлера совсем не много", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший обладатель пояса Bellator в легком весе Чендлер проведут бой 29 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Для Макгрегора этот поединок станет первым с июля 2021 года.

На счету 35-летнего Макгрегора в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений. 37-летний Чендлер выиграл 23 боя, потерпел восемь поражений.

Конор Макгрегор UFC Шамиль Рамазанов Майкл Чендлер Bellator
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