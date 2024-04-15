"Металлург" стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

Матч "Металлург" - "Автомобилист" Фото: Алексей Колчин/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" обыграли екатеринбургский "Автомобилист" в решающем, седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.

Таким образом, "Металлург" выиграл серию до четырех побед – 4-3. Команда из Магнитогорска вышла в финал, где сыграет с ярославским "Локомотивом".

В регулярном чемпионате "Металлург" занял первое место в Восточной конференции, в плей-офф выиграл серии у хабаровского "Амура" (4-2), московского "Спартака" (4-2) и "Автомобилиста" (4-3).

"Локомотив" стал третьим в Западной конференции, в плей-офф обыграл московский ЦСКА (4-1), омский "Авангард" (4-3) и челябинский "Трактор" (4-0).

С нынешнего сезона впервые в плей-офф действует перекрестный принцип составления пар: в четвертьфинале команды Западной конференции играют с клубами Восточной. В результате до полуфинала Запад смог делегировать только "Локомотив".