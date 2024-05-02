"Боруссия" обыграла ПСЖ в первом матче полуфинала ЛЧ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" (Дортмунд) со счетом 1:0 победили французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матч состоялся в Дортмунде, победу хозяевам принес точный удар Никласа Фюллькруга на 36-й минуте.

Ответная игра этих команд пройдет 7 мая в Париже.

Победитель по сумме двух встреч сыграет с победителем пары "Реал" (Испания) – "Бавария" (Германия). В этой паре счет после первой встречи в Мюнхене 2:2.